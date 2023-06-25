В «Урале» оценили жеребьёвку Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Кубка России.

«У нас всегда стоит задача играть на победу в каждой игре. Хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам. Очень хочется побеждать. Нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть», - передает слова Иванова издание «Чемпионат».

По итогам жеребьевки Кубка России «Урал» попал в группу В, где встретится с «Ростовом», столичным «Локомотивом» и казанским «Рубином».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги екатеринбургский клуб финишировал на 11-м месте.