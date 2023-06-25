Агент назвал причину, почему Вендел не вернулся в «Зенит»

Агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы хавбека петербургского «Зенита» Вендела, объяснил, почему его клиент по-прежнему находится в Бразилии, а не в расположении «сине-бело-голубых».

«На самом деле всё было запланировано для возвращения Вендела, но «Зенит» отпустил его из-за проблем со здоровьем в семье», - приводит слова агента журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Вендел был куплен «Зенитом» у лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. Срок действующего контракта бразильца с питерцами рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне бразилец забил восемь голов и отдал три ассиста в 25 матчах.