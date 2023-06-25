Вратарь «Рубина» Дюпин сообщил о достижении договорённости с клубом по новому контракту

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин высказался о своём будущем.

По словам 35-летнего футболиста, он намерен продлить свой контракт с казанским клубом. Отметим, что действующее соглашение Дюпина с «Рубином» рассчитано до лета 2024 года.

«Я сразу свою позицию озвучил, только по условиям оставалось договориться. Теперь мы пришли ко всем договорённостям, осталось только подписать», — цитирует Дюпина «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» стал победителем минувшего розыгрыша Первой лиги и вышел в РПЛ спустя год после вылета. Дюпин защищает цвета казанского клуба с лета 2019 года. Ранее он выступал за «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Кубань».