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Писарский: «Было бы приятно сыграть за сборную в стране чемпионата мира»

25 Июня 2023 • 10:10 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что ему было бы приятно сыграть за сборную России в товарищеском матче против Катара, который запланирован на сентябрь нынешнего года.

По словам 27-летнего футболиста, ему необходимо хорошо работать для того, чтобы получить приглашение в национальную команду. Писарский отметил, что он был бы рад даже простому нахождению в расположении сборной.  

«Конечно, было бы приятно сыграть в стране чемпионата мира. Вообще было бы приятно находиться там, даже если бы мы не играли официального матча», — цитирует Писарского РИА Новости.

В минувшем сезоне Писарский провёл за «Крылья Советов» и «Оренбург» в общей сложности 35 матчей, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Владимир Писарский
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