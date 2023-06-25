Писарский: «Было бы приятно сыграть за сборную в стране чемпионата мира»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что ему было бы приятно сыграть за сборную России в товарищеском матче против Катара, который запланирован на сентябрь нынешнего года.

По словам 27-летнего футболиста, ему необходимо хорошо работать для того, чтобы получить приглашение в национальную команду. Писарский отметил, что он был бы рад даже простому нахождению в расположении сборной.

«Конечно, было бы приятно сыграть в стране чемпионата мира. Вообще было бы приятно находиться там, даже если бы мы не играли официального матча», — цитирует Писарского РИА Новости.

В минувшем сезоне Писарский провёл за «Крылья Советов» и «Оренбург» в общей сложности 35 матчей, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.