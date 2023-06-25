Рахимов объяснил трансфер Рыбуса в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно трансфера польского защитника Мацея Рыбуса, выступавшего за московский «Спартак» в прошлом сезоне.

«У нас официально есть новичок - Мацей Рыбус. Мы прекрасно знаем, что он может. Я знаю, что он нам поможет», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что трудовое соглашение Рыбуса с казанским коллективом рассчитано до завершения следующего сезона.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Мацей принял участие в восьми матчах за «Спартак», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Он получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.