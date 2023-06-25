Гордеев: «Для Бакаева переход в «Зенит» - шаг вперёд»

Бывший наставник махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев высказался касательно решения полузащитника Зелимхана Бакаева продолжить карьеру в петербургском «Зените».

«Для Бакаева переход в «Зенит» всё равно шаг вперёд. Петербург - флагман российского футбола. Ты ментально развиваешься и пытаешься не перегореть, продолжаешь работать, чтобы доказать и себе, и тренеру», - передает слова специалиста Legalbet.ru.

Бакаев перебрался в петербургский коллектив летом прошлого года после завершения контракта с московским «Спартаком». Зелимхан сыграл за команду Сергея Семака 26 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.