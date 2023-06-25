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В «Зените» рассказали, когда вернётся Вендел

25 Июня 2023 • 08:46 Комментировать

Бразильский полузащитник Вендел в скором времени возобновит работу с петербургским «Зенитом». Об этом в беседе с журналистами рассказал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время», - передает слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник останется в Бразилии до стабилизации ситуации в России.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Вендел сыграл 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и сделал три результативные передачи. Срок трудового соглашения бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Маркус Вендел
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