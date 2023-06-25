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Кириченко: «Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга»

25 Июня 2023 • 08:24 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением касательно игры нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив».

«Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга. Игра «Локо» подходит Артёму. Моменты у Дзюбы есть, а в его мастерстве никогда ни у кого сомнений не было», - приводятся слова Кириченко на страницах издания «Известия».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в статусе свободного агента в феврале этого года. Нападающий принял участие в 13 матчах за столичный коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Кириченко
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