Кириченко: «Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга»

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением касательно игры нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив».

«Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга. Игра «Локо» подходит Артёму. Моменты у Дзюбы есть, а в его мастерстве никогда ни у кого сомнений не было», - приводятся слова Кириченко на страницах издания «Известия».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в статусе свободного агента в феврале этого года. Нападающий принял участие в 13 матчах за столичный коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач.