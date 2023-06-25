Овчинников: «Не думаю, что Малком нужен топовому европейскому клубу»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о заработной плате нападающего петербургского «Зенита» Малкома. Ранее в прессе появилась информация, что бразилец получает 3,5 миллиона евро в год.

«Не знаю, где Малкому насыпят больше, чем в России. Не думаю, что он нужен топовому европейскому клубу. Одно дело играть против защитников РПЛ, совсем другое - против европейских», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата России Малком стал лучшим бомбардиром, отметившись 23 голами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года, а трансферный ценник составляет 30 миллионов евро.