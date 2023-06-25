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Семшов оценил назначение Лички в «Динамо»

25 Июня 2023 • 07:34 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

«Хороший ли вариант для «Динамо» Личка? Это покажет только время. Всё в руках Марцела, он заслужил этот вызов, может быть, у него получится. Пока Личка идёт поступательными шагами», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» этим летом. Стороны заключили контракт до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Марцел занимал пост главного тренера «Оренбурга».

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Динамо Москва Марцел Личка
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