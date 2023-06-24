Бушманов рассказал, почему важно возродить «Спартак-2»

Российский футбольный тренер Евгений Бушманов уверен, что московскому «Спартаку» необходимо возрождение второй команды, которая была закрыта порядка года назад.

«Переход в «Спартак-2» из молодёжки помогал футболистам расти, мотивировал их. А переходя из молодежного состава куда-то в аренду, игрок с большой долей вероятности может оказаться на скамейке запасных. А значит, не сможет получать полноценный опыт, необходимый для роста», - рассказал Бушманов в интервью Bobsoccer, пояснив, что судьба ушедших в аренду футболистов может складываться по-разному.

Напомним, что существование «Спартака-2», участвующего во втором по силе дивизионе России, признали нецелесообразным в текущих реалиях в конце позапрошлого сезона - в мае 2022 года.