Бушманов не исключает, что Свинов снова уйдёт в аренду

Российский футбольный тренер Евгений Бушманов порассуждал о будущем молодого голкипера «Спартака» Ильи Свинова. Этот футболист в конце сезона вернулся в состав «красно-белых» из «Факела» и выиграть конкуренцию у Александра Селихова и Александра Максименко будет для него нелёгким делом, уверен Бушманов.

«Клуб будет решать, что делать, но аренду не исключаю, конечно… Пока в «Спартаке» предпочитают отдавать игроков в аренду, как мы видим, считая, что это верный путь», - рассуждает Бушманов для Bobsoccer.

Напомним, что минувший сезон с точки зрения игровой практики получился для 22-летнего Свинова неплохим. Он вышел на поле за «Факел» в 27 официальных матчах, пропустив в них 36 голов.

В «Факеле» высказались о возможном выкупе Свинова