Барач вернулся в «Крылья Советов»

Защитник Матео Барач перед началом нового сезона вернулся в клуб, которому принадлежит – в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что вторую половину сезона минувшего 28-летний хорват провёл в Бельгии в клубе «Остенде». Его контракт с самарским клубом действует ещё сезон – до следующего лета.

Поездка в Бельгию для хорвата не увенчалась успехом – он сыграл за свой клуб всего в шести матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что клуб приступил к летней подготовке к новому сезону.