Вендел приедет в «Зенит» в начале июля

Полузащитник Маркус Вендел прибудет в расположение «Зенита» в начале июля. Ранее представитель бразильца заявил, что футболист не явится до стабилизации политической обстановки.

По данным Metaratings, Вендел приедет в «Зенит» в первых числах следующего месяца. Отмечается, что агент Чезаре Барбьери, который делал заявление, является лишь одним из представителей Вендела.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Маркус Вендел выступает за питерский клуб с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга».