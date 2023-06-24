​Орлов: «Сперцян намного ярче Захаряна»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что у воспитанника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна больше шансов уехать в Европу, чем у динамовца Арсена Захаряна.

В настоящий момент слухи связывают Сперцяна с несколькими европейскими клубами. Что до Захаряна, то в прошлом году им интересовался «Челси», но со временем эта история затихла.

«Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян - парень очень способный. Он здорово играл и за «Краснодар», и за сборную Армении. Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

23-летнего Эдуарда Сперцяна специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 12 миллионов евро.