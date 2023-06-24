Юран: «Первая игра и сразу с чемпионом – праздник для болельщиков»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран оценил тот факт, что в первом туре нового сезона РПЛ его команда встретится с действующим чемпионом России – питерским «Зенитом».

«Первая игра и сразу с чемпионом — для болельщиков это будет праздник! Мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата», - цитирует Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, что «Зенит» пять сезонов кряду не отдаёт чемпионский титул, «Пари НН» завершил минувший сезон на 13-м месте и не вылетел в Первую лигу благодаря успеху в стыковых матчах с московской «Родиной».

​Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ