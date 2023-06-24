Гоцук рассказал о влиянии Глушакова на игроков «Пари НН»

Защитник нижегородского «Пари НН» Кирилл Гоцук оценил пребывание в его команде опытного хавбека Дениса Глушакова.

«Денис приходил в команду на полгода — познакомиться, помочь команде остаться в Премьер-лиге. Собственно, он и помог, передал опыт молодым футболистам, а ещё где-то своим юмором смог сплотить команду», - цитирует игрока обороны «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков провёл в нижегородской команде весеннюю часть минувшего сезона. За всё время ему удалось сыграть за «горожан» в девяти официальных матчах, отметившись единственным голом.

Недавно стало известно, что «Пари НН» не будет продлевать с хавбеком контракт.

Глушаков высказался о своём будущем