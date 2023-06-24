Алексей Попов: «Потолок Рахимова с «Рубином» - максимум шестое место»

Бывший капитан и защитник пермского «Амкара» Алексей Попов дал прогноз на выступление казанского «Рубина» после возвращения в РПЛ.

«С Рахимовым выше шестого‑восьмого места в таблице не поднимутся. Вылететь не должны, у них огромный ресурс с хорошим финансированием и отличным стадионом», - цитирует Попова «Матч ТВ».

Экс-амкаровец в бытность футболистом тренировался под руководством Рахимова в пермском «Амкаре» в 2007, а также в 2009-2011 годах.

Алексей Попов: «У Рахимова высокий авторитет, но он не работает вдолгую»