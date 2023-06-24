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Стрепетов: «Календарь поставил «Зенит» в суровые условия» эксклюзив

24 Июня 2023 • 21:07 Комментировать (1)

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игровой календарь следующего сезона в Российской премьер-лиге.

- «Спартак» начинает с домашнего матча с «Оренбургом», потом в своих стенах играет с «Балтикой», затем едет в Казань к «Рубину», после чего направляется в Екатеринбург. В пятом туре «красно-белые» на своём поле встречаются с «Зенитом». Что можете сказать про такой календарь?

- Хороший разгон. У «Оренбурга» новый тренер, на старте команды всегда выравниваются. Конечно, «Спартак» фаворит. Во втором туре «Балтике» будет очень тяжело. Тут «Спартак» тоже фаворит. Дальше «Рубин». Команда только усилилась, наверняка будут усиления, но тут «красно-белые» тоже фавориты. «Урал» будет контрольной проверкой перед «Зенитом». У «Спартака» хороший старт. Ни одного дерби, в целом разгон хороший.

- Для сравнения в первом туре питерцы на выезде сыграют с «Пари НН», затем снова в гостях встретятся с «Ростовом». В третьем туре команду Семака ждёт домашняя игра с «Динамо», а в четвёртом - встреча с «Факелом» в Санкт-Петербурге.

- С «Нижним Новгородом» всегда сложные матчи, игра с «Ростовом» непредсказуема. Результат может качнуться в любую сторону. Тут 50 на 50. С «Динамо» тоже будет сложный матч, «Зенит» точно не назовёшь явным фаворитом. «Динамо» может преподнести сюрприз. «Факел» тоже рабочая и сложная команда. Подходящая проверка перед «Спартаком».

- В целом вы скажете, что у «Спартака» более удобный календарь?

- У москвичей лучше разгон. У «Зенита» нет проходных игр. Будем смотреть, кто будет в лучших кондициях. Мы же не знаем, в каком состоянии будут лидеры команд - те же Промес и Малком. «Зенит» вполне может потерять очки. Может получится так, что «сине-бело-голубые» будут сталкивать «Спартак» с первого места после четвёртого тура. Прямо скажем, календарь поставил «Зенит» в суровые условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов
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Комментарии (1)
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wertygaz
24 Июня 2023 в 21:16
Началась подстраховка от «чемпиона» прям Пари и Факел супер соперники, бразильцы испугались)))
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