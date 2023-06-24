Булыкин: «Локомотиву» досталась группа полегче, чем «Динамо»

Бывший форвард столичных «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил результаты жеребьёвки группового раунда Кубка России для «железнодорожников» и «бело-голубых».

«У «Локомотива» группа полегче, чем у «Динамо». Но, как я уже сказал, в кубковых встречах нередко непредсказуемые результаты. У «Урала» кубковая команда, «Ростов» тоже поборется», - цитирует экс-форварда «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» встретится с «Ростовом», «Рубином» и «Уралом» в квартете В, а «Динамо» - со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» в одной группе: Результаты жеребьёвки Кубка России