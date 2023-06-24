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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «В чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность»

24 Июня 2023 • 21:00 Комментировать (1)

Российский специалист Валерий Овчинников высказался касательно чемпионства петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«В этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян», - приводятся слова Овчинникова на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в минувшем сезоне. Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака в Премьер-лиге. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул другой столичный клуб – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Овчинников
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Комментарии (1)
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wertygaz
24 Июня 2023 в 21:18
Сборная Бразилии и административный ресурс, че бы не выигрывать. Лишь бы Газпром не разорился, а то от Бразилии сразу и ботинок не останется… все уедут плясать самбу на народные деньги…
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