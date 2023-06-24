Овчинников: «В чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность»

Российский специалист Валерий Овчинников высказался касательно чемпионства петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«В этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян», - приводятся слова Овчинникова на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в минувшем сезоне. Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака в Премьер-лиге. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул другой столичный клуб – «Спартак».