Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал жеребьёвку Кубка России и календарь чемпионата для «Спартака».

- В Кубке России жеребьевка определила в соперники «Спартаку» «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН»? Как вам группа?

- Хорошая группа. Тем более, прошлый финалист «Краснодар» достался, и «Динамо» - клуб с амбициями. Да и «Пари НН» - не самый легкий соперник. Сергей Юран будет создавать боеспособную команду.

- В этом сезоне в Кубке России будут участвовать три медиакоманды. Вас не смущает, что это не профессиональные клубы?

- Положительно отношусь к этому решению. Потому что мы увидим многих известных ребят. Клубы из медиалиги доказали, что они могут успешно бороться с командами из ФНЛ и не только. Поэтому я только за. Мне нравится, что в командах из медиалиги учат молодых, плюс туда берут и опытных ребят. Но если честно, такие команды в Кубке России максимум могут претендовать на выход из группы. В зависимости от того, кто им попадется. А так, мы видели, что сюрпризы преподносили и клубы, на которые вообще никто не ставил.

- Как вам формат Кубка России, который остается прежним?

- Тяжелый формат. Я даже немного путался. Он немного долгий, и его надо было чуть сократить. Но ведь смысл в том, чтобы команды больше играли. Поэтому пока все правильно.

- Единственное изменение - не будет финала Пути регионов. Это правильно?

- Это хорошо. Наверное, люди посмотрели этот формат и сопоставили все моменты. Поэтому такие изменения и произошли.

- Вам не кажется, что на первое место может выйти именно Кубок России, а не чемпионат, потому что там нет fan-id и ходит больше народу?

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- Если взять полуфиналы и матчи на вылет, то люди, конечно, будут собираться, но в низших лигах или на групповые матчи народу много не придет. Только местные будут приходить. А вот медиалига будет привозить из Москвы своих болельщиков, потому что им интересно. Тем более, если матчи будут с сильными соперниками.

- Как оцените шансы «Спартака» на взятие трофея, и стоит ли делать команде акцент на этом турнире?

- Я рассчитываю, что «Спартак» с новым генеральным директором образует немного другую концепцию. С таким именем команда обязана бороться только за верхние строчки. Конечно же, «Спартак» захочет и кубок выиграть. Да любая команда этого хочет. Разве «Зенит» в прошлом сезоне не хотел? Просто не получилось. Все будут биться за этот трофей.

- Сегодня также стал известен календарь сезона. Первые матчи «Спартак» проведет с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином», заканчивать будет с «Балтикой» и «Оренбургом». Как вам календарь?

- Отличный. На матчи со «Спартаком» в регионах народу придет много. Тем более, «Балтика» и «Рубин» поднялись в РПЛ. В Калининграде вообще полный стадион соберется. Более пятнадцати лет они не видели «Спартак». В Казани тоже болельщики придут.

- В нынешнем календаре нет никаких поблажек для «Зенита», как в прошлом, когда концовка была благоприятная. Это усилит конкуренцию в борьбе за золото?

- «Зенит» тоже в непростой ситуации, потому что есть интерес к его футболистам, к Малкому, например. И другие ребята тоже могут куда-то уйти. Пока все движения только начинаются.

Елена Григорьевская