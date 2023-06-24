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Агент Зуева: «Без работы он точно не останется»

24 Июня 2023 • 20:46 Комментировать

Агент российского полузащитника Александра Зуева Валериюс Мижигурскис порассуждал о будущем своего клиента, у которого в конце минувшего сезона подошёл к концу его контракт с самарскими «Крыльями Советов».

«Будущее? Время покажет, посмотрим. Без работы он не останется», - сказал агент порталу Sport24.

Напомним, что Зуев провёл в «Крыльях» весеннюю часть прошлого сезона. 26-летнему футболисту удалось сыграть за свою команду в 13 официальных матчах и отметиться одним голом.

До перехода в «Крылья» воспитанник «Чертаново» и московского «Спартака» защищал цвета подмосковных «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зуев Валериюс Мижигурскис
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