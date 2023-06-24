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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коновалов: «Больше всего в Кубке России интригует игра «Спартака» с «Динамо», у которого новый тренер» эксклюзив

24 Июня 2023 • 20:44 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал жеребьевку элитного кластера – Путь РПЛ.

- Как вам результаты жеребьевки Кубка России для «Спартака»: «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН»?

- Интересная получилась группа. С «Краснодаром» будет активная игра. Причем со стороны обеих команд. По «Динамо» пока что-то сложно сказать, там поменялся тренер. А «Пари НН» придется взламывать. Там работает Сергей Юран, и для нижегородцев будет дополнительной мотивацией обыграть «Спартак».

- Какая встреча наиболее интригует?

- С «Динамо». Ну и с «Краснодаром» будет любопытное противостояние. «Быки» много забивают, и, скорее всего, мы увидим много голов, потому что обе команды исповедуют атакующий футбол.

- Как вам формат Кубка России?

- Он сложный, но всем нравится. Много матчей. Есть второй шанс, если не использовал первый и сыграл где-то неудачно.

- Единственное изменение - не будет финала Пути регионов, в котором в прошлом сезоне играл «Урал» с «Краснодаром».

- По мне, чем больше матчей, тем интереснее и болельщикам, и футболистам, которые больше любят играть, чем тренироваться.

- В этом сезоне в Кубке России будут участвовать три медиакоманды. Как относитесь к этому? Все-таки это не профессиональные клубы.

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- Это хорошо для развития футбола. Для зрелищности. Медиалига много привлекает болельщиков на стадион, поэтому будет интересно. Тем более, медийные клубы обыгрывали уже в Кубке России профессиональные команды. Единственное, почему только три клуба будут участвовать? Непонятно.

- Насколько Кубок России сейчас может конкурировать с чемпионатом России, потому что там нет fan-id, и поэтому на Кубок ходит больше народу?

- Для фанатов это очень интересно. Они собирают на такие матчи полные стадионы. Плюс это как намек руководству в плане fan-id, чтобы почувствовали разницу.

- Как оцените шансы «Спартака» на взятие трофея, и стоит ли команде делать акцент на этом турнире?

- Это выбор клуба. В прошлом сезоне у «Спартака» была цель – взять кубок. Думаю, в этом - цель не изменится. Ну а насколько реально его выиграть – сложно сказать, потому что турнир длинный. Сейчас есть изменения в руководстве клуба. Будут какие-то новшества, в том числе в трансферной политике.

- Сегодня также стал известен календарь сезона. Первые матчи «Спартак» проведет с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином», а заканчивать чемпионат будет с «Балтикой» и «Оренбургом». Как вам календарь?

- Первые матчи после перерыва вообще играть сложно с любым соперником. «Оренбург» хорошо провел сезон. «Балтика» с «Рубином» только вышли в РПЛ и будут максимально мотивированы. Сезон вообще лучше начинать с сильными клубами, когда все ждут интересной игры. А когда ты считаешься фаворитом и тебе нужно доказывать, а соперник максимально мотивирован – могут возникнуть сложности. Как показывает практика, чаще всего у таких команд тяжело выиграть.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Андрей Коновалов
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