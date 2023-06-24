Дюпин: «Радость и бабочки в животе от возвращения в РПЛ»

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился своими эмоциями от возвращения «рубиновых» в Премьер-лигу сезон спустя. Напомним, что казанцы смогли победить в Первой лиге и вернуться в элиту ровно год спустя после курьёзного вылета.

«На душе радость и бабочки в животе, когда возвращаешься в РПЛ. Теперь нужно больше не допускать такого и максимально качественно провести сезон», - цитирует Дюпина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу «Рубин» объявил об усилении – клуб в статусе свободного агента пополнил защитник Мацей Рыбус. Возглавляет команду опытный наставник Рашид Рахимов.