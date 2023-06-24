Бразильский защитник Марсело Алвес будет выступать в составе «Сочи» в следующем сезоне, сообщается в официальном телеграм-канале южан.

Южноамериканский футболист будет выступать за команду на правах аренды до завершения сезона. В договоре прописано право выкупа. В сочинском коллективе игрок взял футболку под номером 33.

В минувшем сезоне Марсело выступал на правах аренды за португальскую «Тонделу». В составе этой команды защитник принял участие в 51 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 450 тысяч евро.