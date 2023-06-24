Алексей Попов: «Лучший вратарь России – 37-летний Акинфеев? Это проблема»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов недоволен нем, что у 37-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева до сих пор нет конкурентов в РПЛ. На ежегодной премии Премьер-лиги его вновь признали лучшим голкипером сезона.

«Снимаю перед ним шляпу, но мне бы хотелось, чтобы Акинфеева уже начали опережать более молодые ребята. Когда 37-летний вратарь является лучшим в стране – это проблема. Но Игорю только уважение», - рассказал Попов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Акинфеев в минувшем сезоне седьмой раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в составе ЦСКА.

Акинфеев — лучший игрок ЦСКА в минувшем сезоне