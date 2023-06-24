Лихачёв — о назначении Лички в «Динамо»: «Есть большие опасения»

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером «Динамо».

«Есть большие опасения, потому что предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне, а без этого, на мой взгляд, в современном футболе все равно очень тяжело», — приводит слова Лихачёва портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее Личка возглавлял «Оренбург». Совсем недавно чешский специалист покинул команду и занял пост главного тренера московского «Динамо». Место Лички в «Оренбурге» занял Иржи Ярошик.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля.