Орлов оценил перспективы Лички в «Динамо»

Новым главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который в последние годы хорошо показывал себя у руля «Оренбурга». Перспективы чеха в Москве оценил известный комментатор Геннадий Орлов.

«Личка с харизмой, но ему будет трудно. Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, как его «Оренбург» «Зениту», то в клубе Личка не останется. Материал для работы у Лички есть. Теперь всё зависит от тренировок и самих футболистов», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на девятой позиции.

Матчи первого тура следующего сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля. «Динамо» в стартовом туре будет играть против «Краснодара» на своём поле.