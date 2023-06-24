«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» в одной группе: Результаты жеребьёвки Кубка России

В субботу состоялась жеребьёвка Кубка России сезона 2023/2024. В ходе процедуры были сформированы группы в Пути РПЛ. Результаты жеребьёвки приводим ниже:

Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

В плей-офф верхней части сетки выходят команды, которые займут первые и вторые места в группах. Команды, финишировавшие третьими, отправятся в плей-офф нижней части турнирной сетки.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА, который в суперфинале обыграл «Краснодар» по пенальти.

В следующем розыгрыше Кубка России слегка изменится регламент. Так, финальная стадия Пути регионов будет состоять из одной стадии в один матч. Победитель сразу пройдёт в суперфинал. То есть проигравший в финале Пути РПЛ вылетает.