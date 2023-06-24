Бушманов: На старте сезона «Спартаку» нужно набирать максимальное количество очков, чтобы бороться с «Зенитом»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о календаре «Спартака» на старте нового сезона.

В первых трех турах чемпионата России-2023/24 «красно-белые» сыграют с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином».

«Нормальный календарь для «красно-белых». Команда хочет быть как можно выше и бороться с «Зенитом». Поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали в Российской премьер-лиге, оказавшись позади ЦСКА (2-е место) и «Зенита» (1-е место).