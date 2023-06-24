Алексей Попов: «Первая тройка в РПЛ не изменится»

Бывший центральный защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов дал прогноз на следующий сезон РПЛ. По его мнению, в первой тройке будут те же самые команды, что и в сезоне минувшем.
«Тройка будет такой же же, что и в прошедшем сезоне - «Зенит», ЦСКА, «Спартак». «Динамо» должно побороться и быть где‑то рядом», - поделился Попов для «Матч ТВ».
Сезон РПЛ-2022/23 завершился пятым кряду чемпионством «Зенита», серебряные медали – у ЦСКА, «Спартак» взял бронзу.
«Динамо», недавно официально назначившее Марцела Личку на пост главного тренера, финишировало лишь девятым, проведя провальный сезон. Ранее Попов назвал этот московский клуб самым главным разочарованием минувшего сезона.
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