Дюпин объяснил, почему летние сборы ему нравятся больше, чем зимние

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин высказался о предсезонных сборах команды.

«Мне летние сборы больше нравятся, потому что в Казани их постоянно проводим, находимся дома. То есть целый день на тренировках на базе, а потом возвращаешься домой к семье», — приводит слова Дюпина «РИА Новости».

В сезоне-2022/23 35-летний Дюпин принял участие в 29 матчах Первой лиги и в 15 из них смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, «Рубин» стал победителем Первой лиги в минувшем сезоне и вернулся в элитный дивизион. Помимо казанского клуба, в РПЛ пробилась калининградская «Балтика».