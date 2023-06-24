Самедов признался, что чувствовал себя некомфортно на шоу у Дзюбы и Слуцкого

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился комментарием о своём участии в шоу «Ну, так нельзя». Ведущими данного интернет-шоу являются форвард «Локомотива» Артём Дзюба и бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

«Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно. Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь», — приводит слова Самедова Sport24.

По мнению функционера, в диалоге должна соблюдаться субординация, но никакой обиды на Дзюбу и Слуцкого у него нет.

В минувшем сезоне «Факел» занял 14-е место в чемпионате России, сохранив прописку в элитном дивизионе в стыковых матчах.