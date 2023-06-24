Канчельскис рассказал о своём тренерском будущем

Российский футбольный эксперт и тренер Андрей Канчельскис высказался касательно своего будущего в тренерском деле.

«Всё прекрасно, переговоры идут, вы скоро узнаете, что будет, а что не будет», - цитирует его «Матч ТВ».

Напомним, что Канчельскис трудился тренером в нескольких футбольных клубах после завершения карьеры в 2006 году. Это «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», нижегородская «Волга», «Юрмала», «Солярис» и узбекский «Навбахор». С 2020 года специалист нигде не тренирует.

«Когда станет точно понятно? Не знаю, когда позвонят», - добавил Канчельскис.

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