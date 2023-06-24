«Крылья Советов» начали летние сборы

«Крылья Советов» в субботу начали подготовку к следующему сезону. О старте летних сборов сообщила пресс-служба самарского клуба.
Напомним, что прошлый чемпионат России «Крылья Советов» завершили на 12-й позиции. Самарская команда избежала участия в стыковых матчах за счёт победы над «Спартаком» в заключительном туре (1:0).
Отметим, что в субботу Российская премьер-лига опубликовала календарь следующего сезона. В первом туре «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата» на выезде. Игра пройдёт 21, 22 или 23 июля.
Добавим, что чемпионом России в пяти последних сезонах становился «Зенит».
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