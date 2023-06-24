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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Динамо» — главный провал прошедшего сезона»

24 Июня 2023 • 18:06 Комментировать

Бывший игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался об игре столичного «Динамо» в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

«Динамо» — главный провал прошедшего сезона, но непонятно, с чем это связано. То ли с менталитетом тренера, то ли с пофигизмом руководства», — заявил экс-футболист клубов РПЛ в интервью «Матч ТВ». По его мнению, вина за происходящее лежит и на Желько Буваче, который должен уходить вместе с тренером, который не виновен в таком результате в одиночку.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги московское «Динамо» заняло лишь девятую строчку в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Попов
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