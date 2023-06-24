Колыванов считает, что Личке дадут карт-бланш в «Динамо»

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, предоставят ли наставнику «Динамо» Марцелу Личке карт-бланш в комплектовании состава.

«Если ему доверяют, то, конечно, дадут карт-бланш. Он опытный тренер, хорошо показал себя в «Оренбурге». Так что должны доверять — на то он и главный тренер, чтобы строить команду», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что сначала Личке необходимо ближе познакомиться с каждым действующим игроком «Динамо», а уже потом делать выводы.

Личка возглавил «бело-голубых» этим летом, подписав трудовой договор по схеме «1+2».