Агент высказался о будущем Раконьяца в «Локомотиве»

Агент Игор Глушевич, клиентом которого является форвард «Локомотива» Марко Раконьяц, высказался о будущем футболиста на фоне политической ситуации в стране.

«Мы все хотим мира. У Марко действующий контракт, мы ищем решение», - сказал Глушевич, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что вторую часть сезона 2022/2023 Раконьяц провёл в аренде в сербской «Црвене Звезде». За «Локомотив» черногорец провёл 15 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Марко Раконьяца в 1,5 миллиона евро.