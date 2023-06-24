Алексей Попов — о возможном возвращении Карпина в «Спартак»: «Я бы на его месте не рисковал»

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном возвращении нынешнего наставника «Ростова» Валерия Карпина в «Спартак».

«Карпин — очень закрытый человек. К тому же очень нервный. Не знаю, как он будет выдерживать давление, если перейдет в «Спартак». Я бы на его месте не рисковал», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Напомним, Карпин работал в московском «Спартаке» на различных должностях с 2008 по 2014 год.

В минувшем сезоне «Ростов» под руководством 54-летнего специалиста занял четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка.