​Камоцци прокомментировал происходящее в России

Известный футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», прокомментировал политическую ситуацию в России.

Стоит напомнить, что в нескольких регионах России, в частности в городе Москва, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

«Происходящее сейчас в России - трагедия, настоящая драма. Выражаю свою поддержку мирному населению в этот трудный момент. Надеюсь, эта ситуация разрешится в ближайшее время», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Первый тур следующего чемпионата России должен пройти 21-23 июля.