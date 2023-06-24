Гранат оценил календарь для «Динамо» на старте нового сезона РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о календаре «бело-голубых» в новом сезоне РПЛ.

24 июня Российская премьер-лига опубликовала полный календарь сезона-2023/24. В первых трех турах «Динамо» встретится с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Входить в сезон с таким соперником, как «Краснодар» — это хорошо. Можно будет понять, на что готово претендовать «Динамо» в этом сезоне. Календарь для «бело-голубых» нормальный», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что ему сразу хочется увидеть идеи нового наставника «Динамо» Марцела Лички, который пришел в команду из «Оренбурга».

Старт нового розыгрыша чемпионата России запланирован на 21-23 июля.

Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ