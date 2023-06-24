Алексей Попов: «Если Дзюба продолжит играть в основе — «Локомотиву» будет очень тяжело»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов поделился комментарием о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Абсолютно не верю в «Локомотив» в следующем сезоне. Если Дзюба продолжит играть в основе — будет очень тяжело. У него уже нет нужных качеств, все свои голы он забил пешком», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что был удивлен, как сильно упал уровень защитников, выступающих в чемпионате России.

В сезоне-2022/23 Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 13 матчах за «Локомотив».

По итогам сезона «железнодорожники» заняли восьмое место в РПЛ.