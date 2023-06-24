​«Зенит» намерен выкупить Михайлова обратно, чтобы продать «Локомотиву»

В сезоне 2022/2023 полузащитник Ярослав Михайлов выступал за «Пари НН» на правах аренды. Дальше нижегородский клуб выкупил игрока у «Зенита» за 35 миллионов рублей, но в сделке прописали опцию обратного выкупа за 65 миллионов.

По данным Legalbet, «Зенит» планирует реализовать эту опцию, чтобы затем продать Михайлова в «Локомотив» уже за 120 миллионов евро.

Отмечается, что руководители «Пари НН» обеспокоены ситуацией. В клубе недовольны тем, что после вложения многих сил в Михайлова расстаться с игроком придётся с минимальной прибылью.

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ через стыковые матчи.