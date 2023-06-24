Алексей Попов считает, что Промеса нельзя называть легендой «Спартака»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о вингера «Спартака» Квинси Промесе, который ранее был приговорён нидерландским судом к 1,5 годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

«Промеса можно было бы называть легендой клуба, если бы у него не было проблем с законом. Плохая история для «Спартака». Думаю, они уже задумались о расторжении контракта с ним», — цитирует Попова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 31-летний Промес забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Контракт нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.