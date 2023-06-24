​Капитан «Ростова» Глебов: «Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле»

Капитан «Ростова» Данил Глебов записал видеообращение в связи с последними событиями в России.

«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранить трезвый ум, спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», - сказал Глебов на видео, опубликованном пресс-службой «Ростова».

Напомним, что в нескольких регионах России в субботу была объявлена контртеррористическая операция.

Отметим, что «Ростов» сейчас готовится к старту следующего чемпионата России. В прошлом сезоне команда Валерия Карпина заняла четвёртое место в Премьер-лиге.