Стало известно будущее Малкома и Клаудиньо в «Зените»

Бразильский футбольный агент Гильерме Миранда ответил на вопрос о будущем своих клиентов в «Зените». Миранда представляет интересы Малкома Филипе, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса.

«Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — приводит слова Миранды издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб в десятый раз в своей истории стал чемпионом страны. Этот достижение позволило «сине-бело-голубым» расположить вторую звезду над эмблемой. По этому показателю «Зенит» сравнялся с ЦСКА (2 звезды) и «Динамо» (2 звезды), а лидером является «Спартак», у которого 4 звезды.