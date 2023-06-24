​Агент Карраскаля ответил на вопрос о политической ситуации в России

Агент Мартин Родригес, который работает с полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем, ответил на вопрос о возникшей политической ситуации в России.

«Мы на контакте с ЦСКА, но мне сложно что-то комментировать. Мы пока не обладаем достаточной информацией», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в Москве и области в субботу был объявлен режим контртеррористической операции.

ЦСКА в сезоне 2022/2023 занял второе место в чемпионате России и завоевал национальный кубок. Карраскаль в 34 матчах сезона записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.