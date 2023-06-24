Селекционер ЦСКА считает, что Чалов может поехать в «Галатасарай» ради Лиги чемпионов

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему команды Фёдору Чалову.

«Для Фёдора по силам будет более серьезный чемпионат – Франции, Испании. Турецкий все же стоит ниже по рангу. Но ради Лиги чемпионов можно поехать и в Турцию», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Специалист добавил, что турецкая лига собирает сейчас хороших легионеров, поэтому переход Чалова в «Галатасарай» станет для него шагом вперед, при отсутствии еврокубков у команд РПЛ.

В минувшей кампании Чалов забил 24 гола и записал на свой счет 6 результативных передач в 41 матче во всех турнирах.