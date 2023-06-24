Нападающий Лука Джорджевич продлил контракт с «Сочи», о чём сообщил клуб на страницах своего сайта. Срок нового трудового соглашения игрока не раскрывается.

В «Сочи» Джорджевич оказался в сентябре 2022 года. С тех пор черногорский форвард провёл за команду 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

В июле Лука Джорджевич отметит свой 29-й день рождения. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Напомним, что «Сочи» прошлый чемпионат России завершил на 10-й позиции. В клубе этот результат считают неудовлетворительным, ведь годом ранее команда завоевала серебряные медали.